Marin scatenato solita grinta e piede d’oro Tramoni-show E la Reggiana impazzisce

(Di domenica 1 settembre 2024) SEMPER 6,5: una sbavatura nel primo tempo sulla conclusione di Vergara, ma si rifà con gli interessi nella ribattuta. Incolpevole sul gol incassato. CALABRESI 6: un po’ in apprensione nella lettura delle traiettorie alte, ma con mestiere e freddezza riesce a sbrogliare le situazioni più insidiose. RUS 6: si piazza nel cuore dell’area e di testa le prende tutte. CANESTRELLI 6: nel primo tempo, al centro della difesa a tre, sbaglia alcune letture nei tagli di Gondo. Molto meglio quando passa sul centrosinistra. G.BONFANTI 6: gli automatismi con Canestrelli non sono perfetti, ma se la cava senza grossi affanni fino all’ora di gioco. L’errore in un appoggio all’apparenza semplice fa imbufalire Inzaghi che lo sostituisce. CARACCIOLO 6: nel momento più difficile prende il comando delle operazioni in difesa. TOURÉ 6,5: quando aziona le leve da centometrista surclassa gli avversari.