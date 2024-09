LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | si avvicina il tratto duro del Cuitu Negru si scaldano gli animi nel gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA17.16 5 km al traguardo, si calmano glineldopo le prime scaramucce. 17.15 Aggressivo Landa che scatta ripetutamente, senza però imprimere una differenza sugli altri uomini di classifica. 17.14 Cattaneo lascia l’iniziativa a Landa, lo spagnolo tenta la stoccato. 17.12 2? il distacco deldalla fuga. 17.09 Guadagnati già 40? nei confronti dei tre battistrada. Ritmo importante quello impresso da Cattaneo. 17.06 Si fa selezione nel. Il lavoro dell’azzurro dà i suoi frutti. 17.05 Entra in azione Mattia Cattaneo (T-REX Quick-Step). 17.02 10 km al traguardo. 16.59 Vansevenant e Cattaneo ora rimasti al lavoro per Mikel Landa in casa T-REX Quick-Step. 16.58 Sempre 3? il distacco deldai tre battistrada. 16.55 Nelfatica Guillaume Martin (Cofidis). 16.