LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | l’Italia festeggia con l’oro di Raimondi ed il bronzo di Scortechini Talamona ai piedi del podio

(Di domenica 1 settembre 2024) 20:03 Altra piccola pausa per noi prima della gara conclusiva della giornata. Alle 20.19 il via della staffetta 4×100 stile libero S14. 20:00 Nulla da fare per Arianna, che nonostante il recupero nel finale non va oltre il quarto posto. Oro Gran Bretagna con Grace Harvey con 1:42.33 dinanzi alla cinese Zhang ed all'ucraina Hontar. 19:58 Passaggio a metà gara con Ariannache transita in quarta posizione. Al momento comanda la cinese Zhang Li. 19:55 Penultima gara di giornata ed ultime emozioni azzurre con i 100 rana SB5 femminili con Arianna. Di seguito l'elenco delle partecipanti: Thelma Bjorg Bjornsdottir (ISL) Laila Suzigan Abate (BRA) Anna Hontar (UKR) Grace Harvey (GBR) Zhang Li (CHN) Arianna(ITA) Verena Schott (GER) Maori Yui (JPN) 19:52 Resiste fino al termine della gara Leo McCrea.