LIVE Mountain bike Mondiali 2024 in DIRETTA | Braidot nel gruppo di testa grande equilibrio

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.30 Finora ha scherzato, ma ora sta arrivando Pidcock che ha chiuso il gap sui corridori davanti e ha recuperato otto secondi in questo giro. 12.28 Quattro corridori hanno preso qualche metro rispetto agli altri: Aldridge, Koretzky, Hatherly e. 12.26 Aldridge adesso si porta a fare il ritmo, passo ancora non travolgente e che non fa danni. 12.24 Pidcock staccato ora di 14 secondi, non sembra essere in giornata il campione olimpico. 12.22adesso è in scia aldie sembra poter avere del margine nei prossimi giri. 12.20 Caduta intanto per il tedesco Schelb in discesa: la più classica delle scivolate in curva. 12.18sta davvero bene ed è in questo momento in quinta posizione. Molto bene il friulano in questo avvio. 12.