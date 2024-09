Juve - Roma 0-0 poche emozioni allo Stadium

Leggi tutta la notizia su agi

(Di domenica 1 settembre 2024) AGI - Pareggio a reti bianchi contrantus eha prevalso la prudenza con appena un'occasione per parte, di Vlahovic e Pellegrini. I bianconeri hanno fallito il possibile allungo solitario in testa alla classifica e vengono agganciati al primo posto da Inter, Torino e Udinese. Cosi' Thiago Motta deve frenare dopo le prime due vittorie, per Daniele De Rossi una boccata d'ossigeno dopo il ko interno con l'Empoli. I bianconeri salgono a 7 punti e sono al comando della classifica insieme ad Inter, Torino ed Udinese, mentre i girossi sono a quota 2. Dopo appena due minuti Fagioli viene ammonito per un intervento in ritardo ai danni di Pellegrini che, qualche minuto più tardi si rende molto pericoloso con una conclusione deviata in corner da Bremer.