Il governatore Giani | Finito il tempo dei veti Allarghiamo la coalizione Il bis? Non è il momento

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 1 settembre 2024 – Presidente, ci siamo, è già settembre,di cantiere nel Centrosinistra con le annunciate prove di campo largo. Ci sono già i primi appuntamenti? “Mancano 13 mesi alle elezioni, ancora presto per appuntamenti elettorali. Continuiamo con il governo della Toscana per sostenere le famiglie con gli asili nido gratis, le popolazioni alluvionate con i rimborsi per i danni, gli anziani e i fragili con un sistema sociosanitario saldamente pubblico, infrastrutture digitali e di trasporto e investimenti per nuovi residenti nella Toscana Diffusa, per una regione più connessa, forte e unita. Sono queste le basi concrete per costruire un’alleanza più ampia di quella attuale che abbracci anche nuove forze politiche”.