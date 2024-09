Il figlio di Massimo Bossetti ha detto ‘no’ al Grande Fratello Gli hanno offerto una cifra esorbitante segno di valore rifiutare | le parole di Fabrizio Corona

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Lo haospite del podcast Gurulandia, lo riportano diverse testate tra le quali Fanpage.it. Secondo l’ex re dei paparazzi ildiavrebbe rifiutato la partecipazione al. Tutto inizia quando viene chiesto aun parere su Il caso Yara – Oltre ogni ragionevole dubbio, la popolare serie tv, e lui ribatte: “L’ho vista ma non posso esprimermi. Però posso rivelare qualcosa. Il protagonista è lui ma nessuno ha analizzato la sua famiglia. Una famiglia che ha problematiche come tutte le famiglie ma in cui si amavano. Di colpo tuo padre, tuo marito, viene arrestato per aver ucciso una ragazzina. La serie è su, ma i suoi figli? Comevissuto? Come sono cresciuti in questi anni? Comefatto ad andare a scuola essendo i figli del mostro? La gente vuole sapere questo, vuole sapere che finefatto”.