Francesco Bagnaia incidente con Alex Marquez nel GP di Aragon | cos’è successo e punti persi

(Di domenica 1 settembre 2024)è caduto quando mancavano sei giri al termine del GP di, tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena sul circuito spagnolo di Motorland. Il due volte Campione del Mondo è incappato in unconed è finito nella ghiaia, dicendo addio a un risultato che sarebbe stato molto prezioso in ottica classifica generale. I due centauri erano in lotta per il terzo posto, ma l’italiano era decisamente più veloce rispetto allo spagnolo.ha sbagliato a impostare una curva elo ha attaccato di forza all’esterno, con l’intento di concretizzare rapidamente il sorpasso e prendersi la posizione di prestigio. L’iberico era però all’interno, ha cercato di rialzarsi ma ha preso in pieno l’avversario ed entrambi sono finiti a terra.