Farmacia rapinata segnale preoccupante

(Di domenica 1 settembre 2024) I recenti fatti di cronaca avvenuti a Civitanova Alta e in particolare la rapina a mano armata ai danni dellaDe Giovanni preoccupano cittadini e commercianti. L’episodio avvenuto in piazza dell’Unità riporta il tema della sicurezza in primo piano. "Il recente episodio di rapina alladi Civitanova Alta è unper la sicurezza dei commercianti del nostro centro storico – fanno sapere con un lungo post sui social –. Un uomo armato e con il volto coperto ha minacciato la farmacista, portando via l’incasso. Non possiamo ignorare l’importanza della sicurezza nelle nostre strade. La sicurezza dei nostri cittadini e imprenditori deve essere una priorità , e non possiamo permettere che episodi come questo diventino la norma".