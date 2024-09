Fabrizio Longo di Audi morto in incidente in montagna | chi era il manager dell’automotive

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 1 settembre 2024) Il 62enne, direttore diItalia, èinin un. La tragedia è avvenuta nella giornata di sabato 31 agosto. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma dai primi rilievi pare chestesse affrontando in solitaria una via ferrata nell’area dell’Adamello, a circa 3.000 metri di altezza, su Cima Payer, tra il Corno di Lago Scuro e la Punta Pisgana al confine tra le province di Brescia e di Trento.era un amante delle escursioni nella natura e un esperto scalatore. Le indagini cercheranno di determinare se abbia avuto un malore, se ci sia stato un guasto alla via ferrata o se possa avere avuto un momento di disattenzione. L’Attorno alle 13:15 la centrale del numero unico per le emergenze ha registrato la richiesta di soccorso fatta da un testimone che ha visto l’alpinista precipitare.