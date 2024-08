De Rossi | Con Cristante discussione non rissa | ora querelo

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 1 settembre 2024) (Adnkronos) – “L’unica cosa è lacon Bryan. Abbiamo discusso per 10 secondi senza far volare parole grosse. Unanormale che è stata fatta passare per unacon io che avevo picchiato lui e viceversa”. Lo ha detto Daniele De, allenatore della Roma, alla conferenza stampa della vigilia della partita tra i gialloe la Juventus rispondendo alle domande dei giornalisti sulle presunte liti con, la ceo Lina Souloukou e Gianluca Mancini. “E’ grave perché era vera e qualcuno gli ha voluto dare una sfumatura diversa. Quindi mi tocca querelare. È stato detto che io ho messo le mani addosso a un giocatore e non è una cosa normale. Qui se ne inventano tante, ne ho sentite anche di peggiori e non va bene”. “C’è scritto che prima dell’Empoli ho litigato con Lina ma io non l’avevo neanche vista – ha precisato ancora -.