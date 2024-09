Calendario US Open 2024 oggi 1 settembre | orari partite ordine di gioco tv programma streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Settima giornata dello US: cominciano gli ottavi di finale dei tabelloni di singolare al maschile e al femminile e sarà una giornata sgombra di italiani, vista l’eliminazione dell’altro ieri di Lorenzo Musetti che era l’ultimo baluardo azzurro rimasto nella parte bassa di tabellone. Non mancheranno comunque le attrazioni con la sessione diurna sull’Arthur Ashe Stadium che comincerà con la sfida tra Andrey Rublev e Grigor Dimitrov: probabilmente il vincitore di questo incontro sarà poi il favorito per andare in semifinale, visto che giocherà il quarto contro Frances Tiafoe e Alexei Popyrin, che invece giocheranno nella notte italiana. Interessante anche il derby americano tra Emma Navarro e Coco Gauff, replay della sfida di Wimbledon degli ottavi vinta nettamente dalla prima.