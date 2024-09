Calcio in lutto morto l’ex Palermo | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilpiange la morte di un ex difensore del. Il giocatore si è spento nelle scorse ore dopo un ricovero a causa di un malore Ancora un malore e una morte improvvisa di uno sportivo. Ilpiange la scomparsa di Sol Bamba, ex difensore che nella sua lunga esperienza sul campo ha indossato (anche se solo per una volta ndr) la maglia del. A comunicare il decesso è stato l’Adanaspor, squadra che lo vedeva tra le sue file con il ruolo di direttore tecnico. Sol Bamba (Ansa) – cityrumors.itSecondo quanto riferito dal club turco, Bamba si è sentito male nella giornata di venerdì poco prima della partita contro il Manisa Football Club. Immediato il trasferimento in ospedale, ma non c’è stato niente da fare. I medici, nonostante i diversi tentativi di salvarlo, hanno constatato la morte nelle scorse ore.