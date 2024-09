Barella operazione e niente nazionale | i tempi di recupero – CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Nicolòè uno dei grandi protagonisti di Inter-Atalanta, specialmente per la volée pazzesca che porta al 2-0.però per lui, che dovrà sottoporsi a un piccolo intervento. Idi, secondo il Corriere dello Sport INTERVENTO PROGRAMMATO – Dopo un inizio di stagione scoppiettante, con la grande prestazione e il gol magnifico di Inter-Atalanta, Nicolònon sarà impegnato con ladi Luciano Spalletti. Il motivo è da ricercare in un intervento chirurgico già programmato da tempo. Domani, infatti, il centrocampista nerazzurro sarà operato in day hospital per risolvere definitivamente un problema di sinusite e poter così tornare a respirare nel migliore dei modi. Dopodiché avrà una settimana di riposo prima di tornare ad allenarsi agli inizi della prossima.