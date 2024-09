Ballando con le Stelle 19 Milly Carlucci punta su Chiara Ferragni e svela a quale famoso personaggio ha chiesto di partecipare tutti gli anni

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 1 settembre 2024) Il prossimo 28 settembre ripartirà su RaiUnocon le, lo storico dance show condotto da, giunto alla diciannovesima edizione. Nel frattempo, sono stati confermati i nomi delle dodici celebrità che scenderanno in pista (manca l’ultimo, che sarà annunciato “appena sarà possibile”). Parteciperanno acon le19 Nina Zilli, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Massimiliano Ossini e Federica Pellegrini. A loro si aggiungono Alan Friedman, Bianca Guaccero, Sonia Bruganelli, Luca Barbareschi, Tommaso Marini, i Cugini di Campagna e Furkan Palali. Come anticipato dalla conduttrice in un’intervista a Il Messaggero, i Cugini di Campagna “balleranno insieme“. Poi la padrona di casa ha definito Guaccero e Nargi come i “peperoncini” dell’edizione, e Friedman come “molto simpatico, un battutista sopra le righe“.