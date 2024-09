A Villa Adriana i cowboy e le rovine di Roma

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di domenica 1 settembre 2024) Adi Ancarani ridestano l’antica. Sono immagini che non passano inosservate quelle raccolte dall’artista e regista Yuri Ancarani (Ravenna, 1972) in ‘Si Fas Est, Superare Divos’, personale allestita presso i Mouseia del parco archeologico difino al 6 ottobre. ACorpi di giovani uomini nel pieno delle forze cingono i volumi statuari di busti rappresentanti l’Imperatore Adriano con una sensualità inaspettata che infittisce le trame della storia. Indossano abiti daconsumati dal tempo, cinture in pelle e cappelli a tesa larga, ma i loro volti spavaldi, i tatuaggi e gli orecchini tradiscono una consapevolezza che hanno del contemporaneo.