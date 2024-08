Young Boys resta ultimo in Svizzera | solo pari per i rivali dell’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024) Loè uno degli otto avversarinella fase campionato di Champions League. Che ha raggiunto superando i turni di qualificazione, ma facendo grande fatica nel suo torneo locale. Dove, da campione in carica, è incredibilmentee rimarrà tale durante la sosta, complice l’1-1 di stasera col Losanna. NIENTE RILANCIO – Lo, che alla terza giornata di Champions League ospiterà l’Inter mercoledì 23 ottobre (ore 21),danella Raiffeisen Super League. Un parziale clamoroso, visto che la formazione giallonera è campione in carica in. In sei giornate ha collezionato appena tre punti, tutti pareggi ossia gli ultimi di fila, dopo aver iniziato con tre sconfitte. È andata male anche stasera, con l’1-1 contro il Losanna che si era presentato al Wankdorf di Berna pena +1.