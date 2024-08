Us Open 2024 Novak Djokovic eliminato al terzo turno | impresa Popyrin Avanti Zverev e Ruud

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024)è statoaldegli Us. Altra grande sorpresa nella notte italiana da Flushing Meadows, dove dopo la sconfitta di Carlos Alcaraz al secondoarriva anche l’uscita di scena del serbo 24 volte campione Slam. Stavolta l’è dell’australiano Alexei, numero 28 del mondo, che con una grande prestazione si impone in quattro set con il risultato 6-4 6-4 2-6 6-4 al termine di tre ore e 20 minuti di partita. Troppi errori per “Nole”, che sembrava aver trovato il bandolo della matassa nelset ma non aveva fatto i conti con la giornata di grande spolvero del suo avversario. Sarà quindia sfidare per un posto nei quarti di finale Frances Tiafoe, che ha avuto la meglio in cinque set nell’atteso e tiratissimo derby statunitense contro Ben Shelton recuperando da uno svantaggio di due set a uno.