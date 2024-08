Un posto al sole anticipazioni | Clara perdonerà Alberto?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 31 agosto 2024)Curcio dovrà fare una scelta importante ad Unal, come si evince dalledella soap opera più longeva della Televisione Italiana relative ai prossimi episodi. La donna, infatti, dovrà decidere se perdonareper quello che ha fatto. Ricordiamo che Palladini ha vissuto con sgomento e disperazione la separazione dal figlioletto Federico, entrato nel programma di protezione testimoni insieme a sua madre e ad Eduardo Sabbiese. L'avvocato, per settimane, si è abbandonato alla disperazione, ma poi finalmente gli è stata concessa la possibilità di trascorrere qualche ora in compagnia del bambino. Dopo aver incontrato Federico, però,ha seguito l'auto della polizia e ha scoperto la località segreta dove, Eduardo e il bambino vivono.