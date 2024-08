Turisti milanesi pagano 1155 euro per pezzi di pecorino e una salsiccia in Sardegna Il venditore irregolare | Lei ipovedente? Sembravano più svegli di me

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) In vacanza ina Murta Maria, a un certo punto hanno avvisato un ridi prodotti locali e non hanno resistito: così due, una 86ennee un suo familiare, hanno comprato deidi, unae un trancio di coppa da un rimentre si trovavano a Porto Istana vicino a Olbia. L’acquisto è stato rapido e la donna ha pagato utilizzando il bancomat, totale. Scontrino niente, solo la ricevuta dal pos che non vale a fini fiscali. Poco dopo però, i duesi sono resi conto di aver spero una cifra esorbitante e hanno chiamato i carabinieri. Non solo, hanno anche fatto un esposto alla Guardia di Finanza.