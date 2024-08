Turismo boom dei costi il triplo della media europea Calano i viaggiatori italiani | 3 su 10 restano a casa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 31 agosto 2024) L’Italia è una meta turistica sempre agognata, un po’ meno degli ultimi anni (calo dello 0,7% dei pernottamenti, ma con dati che riguardavano anche settembre 2023): si attendono ancora 15 milioni di turisti. Ma gli: -2,9% di presenze di connazionali registrate nei territori. Un indizio si può ritrovare nell’aumento del 19.5% complessivo di tutti. Dato che rappresenta ildei rincari. I dati sono ripresi da due studi di Assoe di Altroconsumo.Leggi anche: Stabilimenti balneari sempre più cari: + 4,5% rispetto a giugno 2023le presenze, aumentano i prezzi L’estate italiana non è stata delle migliori per il. I numeri parlano chiaro: tra giugno e agosto i pernottamenti sono calati dello 0,7%. Un calo lieve, ma significativo, con 1,4 milioni di presenze in meno rispetto all’anno scorso.