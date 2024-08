Peste suina commissario Filippini | 24 focolai in Italia

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di sabato 31 agosto 2024) (Adnkronos) – "Al momento" in"ci sono 24in atto negli allevamenti domestici di suini". Lo afferma ilstraordinario per laAfricana (Psa) Giovanniintervistato dall'Adnkronos. "In primis in Lombardia con 18, poi in Piemonte con 5 e uno in Emilia Romagna. C'è grande attenzione e lavoro da L'articolo: “24in” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.