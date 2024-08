PalaRuggi fumata bianca per le gare Andrea Costa e Virtus trovano la quadra

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) Una nota congiunta dei due club di basket per annunciare l’accordo raggiunto per alternarsi nellecasalinghe al. Impianto dove quest’anno ci sarà un po’ di traffico: oltre adnella struttura di via Graziadei giocherà infatti le sue partite casalinghe anche la Clai Imola, neo promossa in serie A2. Questo il testo diffuso: "LaNeupharma Imola e l’Imola 2022 comunicano di aver trovato un accordo, anche grazie al lavoro di mediazione del sindaco Marco Panieri, per la reciproca alternanza tra sabato e domenica delle partite casalinghe al. Il calendario definitivo dellecasalinghe diNeupharma e, verrà reso noto nei prossimi giorni".