Oasis fan in delirio per l' acquisto dei biglietti per il tour

(Di sabato 31 agosto 2024) Èper l'deiper i concerti degli, polverizzati in poche ore, dopo l'annuncio della reunion dei fratelli Gallagher, a 15 anni dalla rottura. Piattaforme in tilt, interminabili code virtuali senza riuscire a finalizzare l'dall'apertura delle vendite oggi, 31 agosto, in Italia dalle 10 del mattino, su Ticketmaster.co.uk, Gigsand.com e Ticketmaster.ie. Il caos domina nella corsa ad accaparrarsi una data dei concerti che saranno a luglio e agosto 2025 in Irlanda e in Inghilterra. Il costo varia tra le 70 e le 500 sterline (80-600 euro) da quanto emerge sui media del Regno Unito. Vista da subito la richiesta senza precedenti di, i fratelli Gallagher hanno annunciato, prima dell'apertura delle vendite, tre nuove date britanniche che si aggiungeranno alle quattordici dell'Live '25", ma pare non sia bastato.