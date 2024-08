Nutrie altri danni agli agricoltori Scatta il piano di contenimento

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Torna l’allarmenella pianura bergamasca, territorio dal quale nelle ultime settimane sono arrivate diverse segnalazioni dida parte deglilocali provocati da questi roditori, la cui dieta erbivora, con preferenza per radici e tessuti intorno alla base delle piante, comporta significativialle colture. La presenza massiccia di esemplari di castorino, questo il nome corretto della specie, ha dato vita nella provincia orobica a un’emergenza ecologica e ambientale. Le conseguenze negative non riguardano solo l’economia agricola. Per far fronte a questa situazione, la Regione ha predisposto undi eradicazione, controllo e, valido per il triennio 2024-2026.