Non ancora libero | Jannik Sinner avanti agli Us Open? Le parole che preoccupano l' Italia

(Di sabato 31 agosto 2024) Fuori due: dopo aver rispedito in California quell'antipatico di McKenzie McDonald,ha fatto pochi sconti a un altro tennista americano, quell'Alex Michelsen che aveva già “sculacciato” a Cincinnati 15 giorni fa. Allora in due set (6-5, 7-5) e non senza fatica, ieri sul cemento dell'Arthur Ashe Court in tre set ma senza mai soffrire: 6-4, 6-0, 6-2 e cedendo solo 6 giochi in 110 minuti di partita. Due yankee a casa per il 50esimo successo stagionale (roba da campionissimi.) e una pioggia di applausi per il ragazzo di Sesto dspalti del centrale newyorchese: i suoi riccioli rossi, unitamente al tennis piacevolmente diabolico che sembra stia affinando, hanno definitivamente conquistato l'America anche se le vittime sono sempre tennisti a stelle strisce: 11 negli ultimi 11 incontri frae i colleghi statunitensi, come se con loro avesse un conto aperto.