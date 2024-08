Nell’84 un Gp da leggenda Lauda Alboreto e Patrese Senna fermo per un cavillo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 31 agosto 2024) Perle di memoria: Monza è uno scrigno di ricordi, non si finirebbe di viaggiare a ritroso nel tempo! Ma, tra le tante, c’è una data che somma tanta di quella Storia da far pensare che nemmeno uno sceneggiatore di Hollywood sarebbe stato capace di immaginare un simile intreccio. 9 settembre 1984. La prima volta di Michelein Rosso Ferrari davanti alla sua gente. L’ultima volta che Nikisi impose nel Tempio della velocità, dove pure nel 1975 si era laureato campione del mondo. L’unica volta in cui a un giovane Ayrtonvenne impedito di gareggiare per una bizzarra vicenda contrattuale. Un romanzo, mica una corsa!si impose per la ventiquattresima volta in carriera al volante di una McLaren spinta dal turbo Porsche. L’austriaco precedette due piloti italiani, appunto il ferraristae Riccardo