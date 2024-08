MotoGP un bug manda in crash Bagnaia nella Sprint Domani funzionerà tutto a dovere?

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) È evidente come il “sistema-” sia andato inin occasione dell’odiernadisputata ad Aragon. Qualche genere di bug ha rallentato Pecco, al punto da renderlo de facto indifeso contro tutti gli avversari più pericolosi. Il ventisettenne piemontese ha dovuto dar fondo a tutte le sue energie per strappare il punto conferito al 9° classificato della gara dimezzata. Un piccolo, ma significativo, punticino che quantomeno non rende totalmente vana la competizione odierna.ha difatti dovuto incassare il sorpasso da parte di Jorge Martinclassifica generale. Lo spagnolo, attestatosi alla piazza d’onore, è passato da -5 a +3. Una differenza minima in termini aritmetici, ma sostanziale quando si parla di inseguitore e inseguito. I ruoli dei contendenti al titolo si sono ribaltati.