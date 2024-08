L’Unione dimentica l’agricoltura

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 31 agosto 2024) "La nuova giunta delValle Savio nasce zoppa, non sappiamo se per indifferenza o per superficialità. Dalle deleghe distribuite ai sei sindaci che la compongono manca clamorosamente quella al settore agricolo con annessi e connessi che vanno dal problema frane e strade dissestate, alla penuria idrica, al contrasto alle infestazioni di cavallette per finire alla complicata questione della gestione dei cinghiali. Temi fondamentali per chi risiede nell’area collinare e montana di competenza del, ma che hanno ricadute importanti anche sulla pianura come purtroppo abbiamo visto con l’alluvione del 2023". Così in una nota Ombretta Farneti, consigliere provinciale della Lega.