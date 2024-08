Lorenzo Musetti | Nakashima ha meritato con il servizio non ero inferiore sul gioco

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024)è stato sconfitto dallo statunitense Brandonal terzo turno degli US Open 2024, quarto e ultimo Slam della stagione tennistica che si sta disputando sul cemento di Flushing Meadows a New York. L’azzurro ha perso in quattro set contro il padrone di casa, dicendo così addio al sogno di proseguire la propria avventura nel prestigioso torneo in terra statunitense. Si tratta di una battuta d’arresto per il toscano dopo aver conquistato la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024.ha ceduto con il punteggio di 6-2, 3-6, 6-3, 7-6(4) prima di analizzare la propria prestazione in conferenza stampa: “Fa male perché credo di avere giocato una delle mie migliori partite sul cemento, ho espresso un ottimo livello di tennis a parte nel primo set dove mi ha investito subito.