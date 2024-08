LIVE Vuelta a España 2024 tappa di oggi in DIRETTA | fuga a sei con Marco Frigo e 1’40 sul gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELLA15.02 Queste le prime tre posizioni sul GPM del Puerto de Cerredo: 1 MEURISSE Xandro 322 3 CAMPENAERTS Victor 1 14.59 La composizione della: Jhonatan Narvaez (Ineos-Grenadiers), Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck),(Israel-Premier Tech), Isaac Del Toro (UAE Team Emirates), Victor Campenaerts (Lotto-Dstny) ed Harold Tejada (Astana Qazaqstan). 14.57 Plotone con un ritardo di 1’48”. 14.54 Xandro Meurisse (Alpecin-Deceuninck) si prende il GPM del Puerto de Cerredo. 14,51 Ancora poco più di un chilometro alla fine della salita, intanto il vantaggio dellascende a”. 14.47 100 chilometri al traguardo per i sei in. 14.43 Salita abbastanza regolare, con una punta del 9% ma che non fa troppa paura. Il sestetto procede ad andatura regolare. 14.