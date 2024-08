LIVE Paolini-Putintseva 3-1 US Open 2024 in DIRETTA | inizio con break per l’azzurra

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-O’CONNELL (2° MATCH DALLE 18.00) 15-15 Servizio vincente. 0-15 Sbaglia di dritto. 3-1 Brutto errore di rovescio. Tiene la battuta. 40-30 Doppio fallo (1°). 40-15 Lungoriga di rovescio a segno. 30-15 Prima vincente. 15-15 Errore di dritto della kazaka. 15-0 Prima vincente. 3-0 A quindici conferma il! 40-15 Prima vincente! 30-15 In rete il dritto dopo il servizio. 30-0 Fuori di metri il rovescio di. 15-0 Prima vincente. 2-0 Vola via anche questo dritto lungoriga.! 40-A Attacco in controtempo di dritto e appoggio di volo! 40-40 Vola via il dritto di. A-40 Servizio e dritto. 40-40 Palla corta e passante di rovescio! A-40 Prima vincente. 40-40 Servizio e dritto. 30-40 Non risponde di dritto