L’Arsenal non fa come l’Inter | stop col Brighton più espulsione!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 31 agosto 2024)non va oltre il pareggio per 1-1 in casa contro il. Gli euro-rivali delchiudono così il mese di agosto. PARI E ROSSO –sarà una delle euro-avversarie delnella prossima super Champions League. Col match che si disputerà nel mese di novembre. I Gunners hanno appena finito il loro incontro, valido per la terza giornata, contro il. All’Emirates partita molto intesa e giocata a gran ritmo, con Mikel Arteta, che punta a raggiungere nove punti per andare alla sosta nazionali a punteggio pieno. L’inizio dei londinesi è abbastanza promettente, con Kai Havertz, che al 38? sblocca la partita. Male la difesa del, che inspiegabilmente ha lasciato praticamente da solo il centravanti tedesco. Parte dalla panchina l’italiano Riccardo Calafiori, cosìJorginho. Mentre il neo acquisto Sterling assiste dalla tribuna.