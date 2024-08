La conquista del mare Primo bagno per Chiara | la sindrome di Ondine le aveva impedito i tuffi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Pensate a quella voglia irrefrenabile di immergervi inogni volta che siete nelle vicinanze. L’acqua che accarezza il viso, i capelli, che alleggerisce il corpo e l’anima, che vi coccola. Pensate aifatti da ragazzi con gli amici, dalla scogliera o dalle spalle dei vostri genitori, così tanti da uscirne stanchi e con la pelle delle mani raggrinzita. Ora immaginate di doverci rinunciare, di dover rimanere sempre con i piedi ben piantati per terra sulla sabbia, per evitare di mettere a repentaglio la vostra vita, perché l’acqua è involontariamente nemica. Immaginate di essere adolescenti e di poter solo desiderare questo senso di libertà. Difficile immaginarlo per chi lo ha sempre fatto, per chi lo percepisce giustamente come un gesto banale.