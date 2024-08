Ieri un eroe oggi un caso per il Napoli | ha rifiutato il trasferimento

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 31 agosto 2024)iloltre-oceanico, ora le chance si riducono: l’dello Scudetto deldiventa unLa finestra estiva di calciomercato è stata piena di colpi di scena per i tifosi azzurri. Ilha annunciato 7 nuovi acquisti e l’ultimo quasi al fotofinish. Billy Gilmour ha dovuto svolgere le visite mediche in Inghilterra, per poi firmare il contratto a distanza e completare tutto l’iter lontano dall’Italia. E se per la campagna acquisti sono arrivate solo buone notizie e giocatori che fanno ben sperare, sul lato delle cessioni c’è stata qualche delusione di troppo. Innanzitutto, Victor Osimhen non ha trovato nessun club disposto a pagare la clausola rescissoria e a poche ore dal gong si è visto sfumare Chelsea e Al Ahli. Anche Michael Folorunsho era ad un passo dalalla Lazio, ma tra i club non è stata trovata la formula per la cessione.