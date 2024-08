Highlights e gol Lazio-Milan 2-2 | Serie A 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 31 agosto 2024) Ildei gol e deglidi, match valevole per la terza giornata del campionato di. Allo stadio Olimpico succede tutto ed il contrario di tutto con i padroni di casa che dopo pochi minuti hanno una clamorosa palla gol con Castellanos, ma Pavlovic salva sulla linea. Poco dopo, sugli sviluppi di calcio d’angolo, lo stesso difensore rossonero trova la zuccata vincente e fa 1-0. Laci prova, ma senza troppa qualità e la partita si trascina sino alla fine del primo tempo. Nella ripresa sale in cattedra Nuno Tavares sulla sinistra che fa i buchi e ara la fascia: assist perfetto per Castellanos che fa 1-1. Qualche minuto più tardi stessa scena, stavolta per Dia e partita ribaltata, 2-1. Fonseca mette Theo, Leao e Abraham e dopo un minuto i tre confezionano il gol del pareggio con il portoghese che di rabbia batte Provedel.