Gran Premio 2024 di Monza Leclerc e Sainz ai tifosi Ferrari | Daremo il mille per cento

(Di sabato 31 agosto 2024)– È un'ovazione per. E pure per Lewis Hamilton. Il presente dellae un pezzo di futuro. Con il pilota inglese della Mercedes che davanti al popolo diin delirio conferma: “Ci vediamo l'anno prossimo”, quando avrà cucito sul cuore il Cavallino.di, Lewis Hamilton e la: "Ci vediamo il prossimo anno" Del restoè speciale. Nella Fan Zone dell'autodromo, poche ore prima della sfida per la pole, i due 'Carlo' dellapromettono di “fare di tutto per farvi venire un infarto” e di “rivivere il successo del 2019”, la vittoria di Charles. “Qui c'è sempre un po' di più grazie aiche ci rendono un po' più veloci e anche più felici”, confessa. Commosso. Perché “domani compio trent'anni, penso che sarà il compleanno tra i più belli della mia carriera e della mia vita.