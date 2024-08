F1 orario gara GP Italia 2024 | programma di domani tv streaming guida TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 31 agosto 2024) Nella giornata di domenica 1° settembre l’autodromo di Monza ospiterà il Gran Premio d’, sedicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Fari puntati sul duello a distanza per il titolo iridato tra Max Verstappen e Lando Norris, ma proveranno ad inserirsi nella lotta per la vittoria di tappa anche Oscar Piastri, le Ferrari e le Mercedes. L’olandese della Red Bull, quando mancano nove gare al termine del campionato, deve gestire un vantaggio di 70 punti in classifica sul pilota inglese della McLaren, che ha a disposizione però la macchina mediamente più competitiva in griglia e sta attraversando un ottimo periodo di forma dopo l’impressionante dominio messo in mostra a Zandvoort. Obiettivo podio (con il sogno di salire sul gradino più alto) per la Rossa nell’appuntamento di casa davanti ai tifosini del Cavallino.