Da chi si sente finalmente pronto a fare il grande passo esistenziale a chi deve smussare la tensione che porta dentro

(Di sabato 31 agosto 2024) Da chiiniziare la propria trasformazione a chi inizia a rendersi conto che siamo tutti giocattoli del destino. Ecco le previsioni dell’oroscopo della settimana di Francesca Tumiati. Ariete 21 marzo – 19 aprile È il momento di essere perfettamente allineati per affrontare un rientro imnte. Ma avete ancora la sabbia in valigia, i costumi trasmettono malinconia. Parola chiave della settimana: valutare. Leggi anche › L’oroscopo beauty dell’estate 2024: segno per segno, i rituali di bellezza Toro 20 aprile – 20 maggio Qualcuno di voiancora mettere a punto la stanzialità che impedisce il progresso. Ormai siete pronti ail. Parola chiave della settimana: proseguire.