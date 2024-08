Controlli della GdF in centri scommesse e giochi 119 denunciati

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 31 agosto 2024) ROMA – Nel corso del periodo estivo hanno avuto luogo, su tutto il territorio nazionale, mirate campagne ispettive condotte dai RepartiGuardia di finanza in sinergia con gli uffici territoriali dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, a tutelalegalità nel comparto deie delle. Una particolare attenzione è stata riservata, come di consueto, alla tutela delle fasce più deboli, privilegiando inei luoghi e negli orari a maggior rischio di gioco minorile, procedendo ad elevare sanzioni per l’inosservanza delle disposizioni in materia. A fronte degli oltre 2000eseguiti in quei contesti territoriali aventi maggiori concentrazioni di soggetti economici “a rischio”, sono state riscontrate 462 violazioni amministrative e penali, con la contestazione di sanzioni per circa 4,3 milioni di euro.