CALCIO DONNE SERIE B Le citte al debutto contro il Verona

(Di sabato 31 agosto 2024) Tutto pronto per l’esordio dell’Arezzofemminile nel campionato diB per il terzo anno di seguito. Per evitare la concomitanza con la Giostra del Saracino, le amaranto scendono in campo in anticipo oggi alle ore 16 allo stadio Comunale. Prima avversaria stagionale l’Hellas, un bel banco di prova per capire lo stato di forma delle amaranto, un gruppo molto rinnovato rispetto alla scorsa stagione tra ritorni, conferme e nuovi arrivi. Per l’allenatrice dell’Acf Ilaria Leoni (nella foto) sarà la prima esperienza d all’inizio in prima squadra. I biglietti si possono acquistare direttamente allo stadio al prezzo unico di 10 euro e la gara sarà visibile anche sul canale YouTube FigcFemminile.