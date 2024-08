Basket | Unahotels Reggio Emilia Momo Faye giura fedeltà al club

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di sabato 31 agosto 2024) Una società che si rafforza nel panorama nazionale porta alla maturazione, di conseguenza, dei suoi giocatori. Una simbiosi quasi impossibile da spezzare che si è generata anche in casa: ilno si è migliorato sensibilmente all’interno della LegaA dopo aver combattuto per non retrocedere due anni fa. Il campionato dello scorso anno ha messo in risalto, invece, il grande lavoro dello staff tecnico e dei dirigenti fomentando il popolo biancorosso. Uno dei cestisti che più ha beneficiato di questi miglioramenti è stato, divenuto sempre più centrale nel quintetto: non a caso, in estate l’atleta ha rifiutato diverse offerte per continuare il suo percorso di crescita. Per il ragazzo, nell’annata che verrà, si realizzerà anche il sogno europeo con l’esordio nellaball Champions League.