Atalanta a San Siro una serata senza grinta e nessuna reazione

(Di sabato 31 agosto 2024) Milano. Sconfitta durissima eattenuanti per l’, che subisce il poker in casa dei campioni d’Italia. Dopo soli 10 minuti l’Inter è già avanti di due gol grazie ad un’autorete di Djimsiti ed un eurogol di Barella. In altre occasioni si sarebbe potuto affermare che il tempo per rimediare c’era, non questa volta. La Dea sembra un pugile suonato, pur imbastendo qualche trama offensiva si trova sempre in balia dei meneghini che arrivano sempre e costantemente primi sul pallone. Il centrocampo di Inzaghi sovrasta costantemente il nostro e ad ogni affondo si ha l’impressione che Carnesecchi possa nuovamente capitolare. Mi aspetto un cambio di marcia nella ripresa, alcuni cambi offensivi, tanto perso per perso almeno sarebbe doveroso provare. Invece nulla.