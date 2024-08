Ancora caldo e instabilità per l' inizio di settembre

Leggi tutta la notizia su agi

(Di sabato 31 agosto 2024) AGI -per l'di. La situazione sinottica, secondo gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano, vede attualmente un vasto campo d'alta pressione tra basso Atlantico, Mediterraneo e su gran parte dell'Europa. Una goccia fresca in quota persiste invece tra Mar Nero e Balcani, interessando in parteil Mediterraneo centro-orientale. Con l'alta pressione che continuerà a rafforzarsi sul Mediterraneo, alimentata da correnti calde provenienti dall'Algeria e dal Marocco, il tempo sarà prevalentemente soleggiato, con qualche possibile temporale pomeridiano limitato alle aree alpine, agli Appennini settentrionali e alle zone interne del Centro-Sud e della Sicilia. Domenica, pero', correnti umide potrebbero interessare il Nord, portando nuvolosità e piogge sui rilievi alpini.