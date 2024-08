Ancelotti | Abbiamo difficoltà a recuperare palla Il rigorista? Decidono Mbappé e Vinicius

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 31 agosto 2024) Carloha fatto il punto sulla situazione del Real Madrid in questo inizio complicato di campionato, solo cinque punti nelle prime tre partite. La conferenza stampa dell’allenatore alla viglia della partita contro il Betis. Le sue parole riportate da As.: «Le aspettativa sono massime e per noi le critiche sono normali» La partita contro il Betis «Penso che i tifosi ci aiuteranno, vogliamo mostrare la nostra versione migliore dopo la partita contro il Las Palmas. La squadra è motivata a giocare ancora una buona partita e ad essere solida». Quali sono le possibili soluzioni? «Il tempo è sufficiente, perché siamo abituati a giocare con questo calendario».è preoccupato? «Essere preoccupati non è una brutta sensazione, significa che ti stai prendendo cura del problema che hai. Finora non siamo riusciti ad avere un blocco compatto e dobbiamo migliorarlo.