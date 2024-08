Ad agosto richieste non stop dai ragazzi | alla stanza singola preferiscono la casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 31 agosto 2024) Il mercato degli alloggi temporanei non si ferma mai. Parola di Andrea Di Dedda, titolare di Sogim Residenziale Srl. "Adchi resta aperto lavora quasi solo con studenti e insegnanti". Gli universitari si rivolgono alle agenzie immobiliari. E chiedono case. "Con quello che spendono per una camera o un posto letto in un campus, a Sesto possono permettersi un monolocale". Così in pieno centro storico, a due passi dal metrò, in via Padre Ravasi, se ne può affittare uno per 650 euro, spese escluse. "E questo è il top". Per una cucina abitabile si sale a 680 euro, mentre un bilocale va dai 700 ai 900 euro. "Sempre completamente arredati. La maggior parte deicondividono e, quindi, cercano un trilocale. La forbice è tra 900 e 1.100 euro: significa 300-365 euro a testa". Totalmente al di sotto degli 800 euro per unain un campus. "E nel capoluogo i prezzi salgono.