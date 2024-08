Vetrine e cocktail formato Gp La festa dei motori conquista Monza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il Gran premio è unaper tutta la città e i negozi disi sbizzarriscono, celebrando la Formula 1 con coloratea tema. Andros non manca l’appuntamento con l’evento dell’anno. La vetrina attira i passanti con una serie di magliette e cappellini a marchio originale Ferrari e McLaren. "La novità di quest’anno – spiega la titolare Nicoletta Canali – è che abbiamo esteso i modelli delle magliette a donna e bambino, per le famiglie in cui sono tutti appassionati dei". Nelle prossime ore comparirà anche un monitor che farà scorrere a nastro un giro pista. Il negozio di abbigliamento nel cuore diè titolare ufficiale per la vendita della merchandising di Ferrari, Mercedes, RedBull, MLaren, Alpine e Aston Martin, oltre che di Autrodromo di, insieme ad AcCalcio.