Ultime Notizie Roma del 30-08-2024 ore 13 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di venerdì 30 agosto 2024)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio il presunto autore dell’omicidio di Sharon verde è stato individuato è fermato si tratterebbe di Mustafà sangaré 31 anni disoccupato italiano originario della Costa d’Avorio identificato nel soggetto ripreso dalle telecamere di videosorveglianza del Comune di Terno d’Isola mentre si trovava a bordo di una bicicletta la notte tra il 29 e il 30 luglio e si allontanava velocemente dalla scena del crimine ho avuto un raptus ho visto Sharon l’ha uccisa confessato il trentunenne che avrebbe quindi ucciso la donna Senza un apparente motivo l’uomo nato a Milano è residente a Suisio paese km distanza da terno sembra non conoscesse la vittima il delitto non avrebbe quindi un movente preciso voltiamo pagina andiamo negli Stati Ma la ritiri lancia la sua candidatura alle presidenziali americane...