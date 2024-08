Trovate per la prima volte api nane in Europa | sono una specie asiatica invasiva I rischi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 30 agosto 2024) Roma, 30 agosto 2024 – Per lavolta è stata trovata una colonia di apiin. La– nome scientifico Apis florea – è nativa dell’Asia, ma quest'estate a Malta ne è stato scoperto un alveare: è una notizia allarmante, non solo per gli apicoltori, perché la presenza delle api asiatiche potrebbe avere un impatto devastante sulle popolazioni di insetti autoctoni. In precedenza, la presenza delle apiera stata registrata in Medio Oriente e nel nord-est dell’Africa, ma è lavolta che compaiono su territorio europeo. Ed è lavolta che incompare unadi ape che non sia la Apis mellifera, l'ape europea. La vicinanza della colonia al porto franco di Bir?ebbu?a – il principale centro merci di Malta – suggerisce che gli insetti potrebbero essere arrivate tramite una nave commerciale.