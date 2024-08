Teatro dell’Osservanza il restyling Ok al progetto i costi aumentano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 30 agosto 2024) Il piano per la riqualificazione delcomunale, del quale si parla ormai da un paio d’anni, compie un passo in avanti. La giunta ha dato infatti il via libera alesecutivo per i lavori di manutenzione straordinaria della struttura di via Venturini. Un intervento non più rimandabile, che prevede il ripristino delle impermeabilizzazioni e delle finiture edili interne ed esterne del, finalizzato a garantire la conservazione e la valorizzazione di uno degli edifici culturali più importanti della città. L’importo complessivo dei lavori è di 610mila euro, vale a dire circa 100mila euro in più di quanto ipotizzato fino al 2022. Di questi, oltre 440mila arriverebbero da contributo regionale previsto da un bando riservato al settore dello spettacolo al quale il Comune candiderà il